В Кинельском районе Самарской области четыре автомобиля столкнулись на загородной дороге. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.Авария произошла 9 января. По данным полиции, 44-летняя женщина ехала на легковом автомобиле «Рено». На сколькой дороге машину занесло, она выехала на встречную полосу и врезалась в «Рено Логан». Он удара машины разбросало по дороге, в результате чего поврежденными оказались еще два автомобиля – ВАЗ-2115 и «Лада Веста».Пострадали два человека – водители «Логана» и 15-й модели ВАЗа. Обоих доставили в больницу. Врачи, осмотрев пострадавших и оказав им необходимую помощь, рекомендовали дальнейшее решение проводить дома.