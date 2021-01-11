В Ставропольском районе Самарской области произошла авария с грузовиком МАН и легковушкой «Ладой Приорой». Об этом говорится в сообщении региональной полиции.На трассе М-5 9 января во время снегопада водитель «Приоры» в вечернее время остановился на обочине, чтобы очистить фары от налипшей грязи. В этот момент на том же участке дороги ехал грузовик МАН. По данным полиции, водитель не сориентировался в сложных дорожных условиях, снес столб на обочине, а потом врезался в стоящую легковушку.В результате аварии пострадал 15-летний подросток, который находился в «Приоре» - он был в салоне автомобиле, пока его отец вышел почистить фары. Парня, а также его отца осмотрели врачи. От госпитализации оба отказались.Ранее сообщалось, что на скользкой дороге в Самарской области столкнулись четыре автомобиля.