В Самарской области в нескольких районах перекрыт абсолютный максимум по количеству осадков за сутки, сообщают в Приволжском УГМС.Наиболее крупный рекорд зафиксирован в Большой Глушице, где перекрыт показатель 1963 года, когда выпало 18,7 мм осадков, а 10 января 2021 года - 18,9 мм.В поселках Аглос и Авангард, а также селах Кинель-Черкассы и Новодевичье перекрыты показатели 1968 года, больше всего - в Новодевичье, на 4,3 мм.В Самаре выпало 20,6 мм осадков, что на 3,7 мм больше предыдущего наивысшего показателя 2001 года. Из-за обильных осадков в Самаре на уборку улиц вышло более 400 единиц техники.Легкий снег ожидается в Самарской области и сегодня, в предстоящие дни синоптики прогнозируют похолодание.