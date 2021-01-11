«Динамо-Самара» неудачно провело 10 тур чемпионата России по мини-футболу против нижегородского «Торпедо». В двух домашних матчах Волжского дерби самарцы смогли заработать только одно очко – благодаря ничьей в первой встрече 4:4. Второй матч «Динамо» проиграло 5:8.- Низкая реализация моментов, преследующая нашу команду, негативным образом сказалась на итоговом результате сегодняшней встречи, - приводит слова наставника «Динамо-Самара» Максима Горбунова пресс-служба клуба. - Несколько десятков наших голевых моментов завершились лишь пятью голами, и в итоге - поражение. В отличие от соперника, который реализовал почти все свои моменты. В этом важном футбольном компоненте мы сегодня уступили «торпедовцам». При этом позволяли сопернику проводить результативные контратаки.В следующем туре «Динамо» примет в Самаре «Новую генерацию». Игры пройдут 16 и 17 января в «МТЛ Арене».