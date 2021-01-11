В Самаре женщины чаще мужчин склонны совершать спонтанные покупки автомобилей, выяснили эксперты «Авито Авто». Специалисты сайта объявлений провели исследование, чтобы выяснить, каковы итоги 2020 года для автомобилистов и какие ожиданию у них в наступившем году. В целом по стране опросили 10 тыс. человек.Как выяснилось, в Самаре среди опрошенных 2% купили автомобиль в прошлом году, хотя изначально этого не планировали. Такие незапланированные покупки чаще совершали женщины – вопреки своим планам машину купили 7% опрошенных. Среди мужчин лишь 4% опрошенных спонтанно купили автомобиль.В текущем году приобрести новую машину планируют 40% опрошенных. Многие из них отложили покупку с прошлого года. Это было связано с подорожанием автомобилей и нежеланием брать кредит. Среди желающих купить машину, 29% пока не определились, какой именно автомобиль хотят – новый, подержанный, отечественный или иностранный. Большинство опрошенных (26%), планируют потратить на покупку не более 600 тыс. рублей.