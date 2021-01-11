В Самаре вынесли приговор бывшей чиновнице Светлане Зелениной, которую подозревали в крышевании детских садов. Напомним, скандал по этому поводу разгорелся пару лет назад: выяснилось, что заведующие детскими садами платили по 5-10 тысяч рублей в месяц сотрудникам городского департамента образования. Чтобы не возникало лишних вопросов, в детский сад принимали на работу \\"мертвую душу\\" - уборщицу, кастеляншу или еще кого-то. Этот человек фактически в учреждении не появлялся, но его зарплата исправно \\"капала\\" нужным лицам.Когда обман вскрылся, должностей лишились несколько заведующих и два сотрудника департамента образования - Александр Антонов и Светлана Зеленина. Заведующие в большинстве своем отделались легким испугом и условными сроками, а Александр Антонов получил 5 лет колонии общего режима.Уголовное дело Светланы Зелениной долгое время \\"буксовало\\" из-за того, что женщина была больна. В мае 2019 года его направили в суд, рассмотрение заняло полтора года. Зеленину обвиняли во взяточничестве и мошенничестве: мол, вместе с Антоновым они угрожали заведующим быстрым увольнением, если те не начнут \\"сотрудничать\\". В итоге суд пришел к выводу, что выполнить подобные обещания Зеленина на самом деле не могла.Как сообщили корреспонденту \\"КП-Самара\\" в Советском районном суде, бывшую чиновницу признали виновной в 12 эпизодах мошенничества и приговорили к 3 годам колонии-поселения, приговор уже был обжалован, так что через некоторое время дело направят в Самарский областной суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Работа была смыслом моей жизни\\": в Самаре дали \\"условку\\" заведующей детсадом, которая давала взятки чиновникуВ Самаре продолжают выносить приговоры по громкому коррупционному делу в детских садах (подробности)