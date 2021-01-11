В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 279 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.Общее число заразившихся в регионе достигло 34 602 человек. Из них вылечились 31 777 человек, в том числе, 246 - за прошедшие сутки.В Самарской области на протяжении последней недели снижается количество новых заболевших, регулярно находят менее трехсот случаев.За сутки зафиксировано шесть новых смертельных случаев. Общее число умерших с начала пандемии достигло 708 человек.В целом по стране 23 315 новых случаев заражения коронавирусом в 85-ти регионах страны. Всего с начала пандемии заразились 3,4 млн человек.