7 января в полицию поступило сообщение от 27-летнего уроженца Таджикистана, проживающего в Октябрьске. Он сообщил, что в 20-х числах декабря прошлого года на улице Еромасова в Сызрани 20-летний рабочий из Тольятти надругался над своими коллегами, один из которых еще подросток.- По словам заявителя, потерпевшие - 17-летний юноша и 19-летний парень. Оба проживают в Октябрьске, - рассказал корреспонденту \\"КП-Самара\\" источник, знакомый с ситуацией.Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан за административное правонарушение - появление в пьяном виде в общественном месте. Решения об уголовном деле пока не принято.