Нападающий «Крыльев Советов» и воспитанник самарского футбола Егор Голенков перейдет в «Ростов» Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на гендиректора «КС» Евгения Калакуцкого. Контракт Голенкова с самарской командой истекает в конце этого сезона, однако еще не ясно, перейдет ли форвард в «Ростов» как свободный агент или будет оформлен полноценный трансфер.- «Крылья» предложили Егору новый, улучшенный контракт ещё в августе. С того самого момента с футболистом велись переговоры - практически в ежедневном режиме. Естественно, мы были заинтересованы в том, чтобы Егор остался в нашей команде. Новый контракт был в разы лучше, сроком на три года, это очень существенное предложение. Однако Егор сделал выбор в пользу «Ростова». До окончания его действующего контракта с «Крыльями» у него остается меньше полугода, он имел право подписать соглашение с другим клубом. Трансфер будет оформлен зимой или летом? Это вопрос переговоров - нужно учесть множество факторов. Если сделка состоится сейчас, то это будет полноценный трансфер. Мы должны все сопоставить и принять решение, которое будет наиболее приемлемым в этой ситуации, - приводит издание слова Калакуцкого.Егору Голенкову 21 год. В «Крыльях» он дебютировал в 2016 году в матче против «Оренбурга». Также в карьере нападающего есть период в португальской «Лейрии».В этом сезоне Голенков забил за «Крылья Советов» 11 голов, два из которых – в Кубке России.