Самарские полицейские смогли выйти на след предполагаемых контрабандистов, которые в сентябре 2020 года завезли через Казахстан в Россию почти 2,5 кг синтетических наркотиков.Уголовное дело о покушении на сбыт «синтетики» в регионе возбудили еще в сентябре прошлого года после того, как в фуре, которая ехала из Казахстана в Россию, нашли «запрещенку». Чтобы спрятать товар, его «запаковали» в канистры из-под моторного масла.Спецоперацию по изъятию контрабанды проводили сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками областного МВД с привлечением ДПС. Инспекторы остановили грузовик в Кинельском районе поздно вечером 25 сентября. За рулем был житель Алма-Аты Дмитрий Т., который, естественно, заявил, что знать не знал ни о каких наркотиках.Изъятое в грузовике вещество отдали на экспертизу, которая пришла к выводу, что через границу перевезли 2439,835 грамма производного от N-метилэфедрона.К концу года полицейские смогли выйти и на отправителя, точнее, на организатора поставки.- Это Алексей Г, он уже имеет несколько судимостей, сейчас проживает в Московской области, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией. – Конечно, он действовал не один. Его сообщников в ближайшее время тоже установим.10 января в полиции Кинельского района возбудили уголовное дело по факту покушения на контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Расследование продолжается.