Ученые Самарского национального исследовательского университета им. Королева начали изучение первого достоверного изображения Самары, которое сделал английский художник Джон Кэстль в 30-х годах XVIII века. Об этом сообщили в пресс-службе университета.Как отметил руководитель исследования, доктор исторических наук, профессор Самарского университета Юрий Смирнов, долгое время гравюра Кэстля не использовалась в работах по истории города. При этом, англичанин сам видел Самару и рисовал город, прожив в нем несколько лет.Ни одной постройки, изображенной на гравюре, в настоящее время уже нет. До 1950-го года существовал только Спасо-Преображенский женский монастырь.Англичанин участвовал в качестве художника в Оренбургской экспедиции, продолжавшейся с 1734-го по 1744 год. Участники экспедиции занимались расширением границ России, Самара была приграничной крепостью, являясь краем государства в восприятии иностранцев.Ученые университета планируют исследовать и изложить историю присоединения и освоения приграничных земель с 1734 года до 1851 года - даты образования Самарской губернии.