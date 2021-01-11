В минувшие выходные в Тольятти кто-то бросил петарду в Вечный огонь, который расположен в Парке Победы Автозаводского района. По соцсетям широко разошлось фото заглушки, которую горадминистрация поставила не поврежденную конструкцию. К ремонту планируют приступит сегодня.Информация о ЧП в полицию поступила 10 января, к Вечному огню сразу отправили следственно-оперативную группу.- Мы изъяли записи с ближайших камер видеонаблюдения, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – На записи видно, что петарду кинули два подростка, на вид им 11-13 лет, сейчас устанавливаем их личности.Полицейские собрали материал проверки, уголовное дело пока не возбуждено, администрация Тольятти подсчитывает ущерб, который «малолетки-шутники», как их уже окрестили в соцсетях, нанесли памятнику.