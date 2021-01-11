Ночью 9 января в полицию обратился 36-летний местный житель. Он заявил, что его вместе с 31-летним братом вечером 8 числа обокрала жрица любви.- Они распивали спиртные напитки и решили вызвать проститутку. Брат заявителя забрал ее с проспекта Ленина на такси, она представилась Натальей, - рассказывает корреспонденту \\"КП-Самара\\" источник, знакомый с ситуацией.Мужчины и их гостья стали выпивать втроем. После она оказала интимные услуги и ушла. Хозяин жилплощади открыл тумбочку и заметил, что оттуда пропали 27500 рублей.Братья описали подозреваемую, как девушку лет 30-31, славянской внешности, рост 163 см, стрижка каре, одета она была в куртку и штаны темного цвета.По факту случившегося проводится проверка. Уголовное дело пока не возбуждено.