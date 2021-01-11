За прошедшие сутки в Самаре выявили 126 новых случаев коронавируса, об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.В областной столице регулярно находят больше всего заразившихся, помимо Самары наибольшее количество новых случаев в Тольятти (50) и Сызрани (14). Всего в регионе 279 заболевших за сутки.Среди заболевших с диагнозом ОРВИ и внебольничной пневмонией нашли 245 случаев коронавируса, у 34-х человек вирус выявили при профосмотре.За сутки умерло шесть заразившихся, в том числе, женщины в возрасте 58-ми, 72-х и 80-ти лет, а также мужчины 65-ти, 68-ми и 82-х лет.Всего с начала пандемии в Самарской области 34 602 заразившихся, из них вылечились 31 777, умерли 708 человек.