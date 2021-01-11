Накануне днем, 10 января, в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома на проспекте Победы ведет себя неадекватно пьяный мужчина. Он стучался в квартиру к соседям и выражался в отношении них нецензурной бранью.- На место происшествия прибыли трое патрульных. Они просили гражданина прекратить свои хулиганские действия, но он грубо отказал им, - рассказывает корреспонденту \\"КП-Самара\\" источник, знакомый с ситуацией.Правоохранители решили задержать дебошира, но он, оскорбляя их, оказал сопротивление. Двоих стражей порядка хулиган ударил в пах. В итоге с применением физической силы его все-таки заковали в наручники.Подозреваемым оказался 55-летний местный житель. На него составлен административный протокол. Пострадавшим силовикам оказана медицинская помощь.Сейчас проверка по факту происшествия продолжается. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела на задержанного. Ему хотя вменить оскорбление представителей власти, а также нападение на них.