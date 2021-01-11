Полицейские Самарской области разыскивают пропавшего на границе двух областей несовершеннолетнего мальчика Гиньятова Вадима 2003 года рождения. Как стало известно, подросток 27 декабря находился в трех километрах от станции Асекеево Оренбургской области, после чего он покинул помещение и до сих пор его местонахождение неизвестно. Мальчик может находиться на территории Самарской области.Особые приметы: рост 170 см, спортивного телосложения, карие глаза, широкие брови, темно-русые волосы. Над верхней губой имеется родинка.Вадим был одет в куртку черного цвета, серую шапку, черные джинсы, толстовка с надписью «Russia» и кроссовки на шнурках.Полицейские Самарской и Оренбургской областей просят сообщить всех, кто владеет информацией о местонахождении Вадима по телефонам 8(35351)2-10-48, 2-16-58 или 112,102.