Глава Самары Елена Лапушкина раскритиковала уборку дворов в городе. В прошедшие выходные в регионе выпало большое количество осадков, в областной столице был побит метеорекорд 20-летней давности.На уборку улиц в Самаре выходило порядка 400 единиц техники, за ночь вывезли 11 тысяч тонн снега. В первую очередь чистят территорию около остановок и вблизи социальных учреждений. Как отметила глава Самары, отслеживаются все жалобы граждан, в том числе в соцсетях.Елена Лапушкина раскритиковала уборку снега во дворах.- Управляющие компании расслабились, будут приняты меры. Недостаточно техники было во внутриквартальных проездах и территориях, было недостаточно дворников, - сказала глава города.Материалы на ответственные организации переданы в надзорные органы. В Ленинском районе по результатам административных проверок в прокуратуру переданы данные в отношении пяти управляющих компаний.