Местные жители Самары пожаловались, что часто на улице Вольской от Калинина до Ново-Вокзальной образуются автомобильные заторы. Это происходит потому, что на этом участке, в районе больницы им. Семашко, вдоль дороги паркуют автомобили, тем самым из двух полос движения по Вольской работает только одна.- Скажите, можно ли установить знаки на участке от Калинина до Ново-Вокзальной? Из-за припаркованных машин на правой стороне постоянно там пробки, - пишет Ангелина в адрес дептранспорта Самары.Чиновники рассказали, что в планах на этот год выполнить на этом участке «парковочный карман», чтобы освободить полосу для движения.- На данный момент сроки реализации данного проекта неизвестны, но планируем начать уже в этом году. Работы будут проводить в теплое и сухое время года, - ответили в департаменте транспорта Самары.