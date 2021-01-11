Тольяттинский «Акрон» официально объявил о подписании защитника Дмитрия Ятченко. Футболисту 34 года, большую часть карьеры он провел в высших дивизионах стран, где выступал. С 2014 по 2018 год Ятченко выступал за самарские «Крылья Советов».- В России правый защитник выступал за нальчикский «Спартак», грозненский «Ахмат» (тогда еще «Терек»), красноярский «Енисей» и самарские «Крылья Советов», в общей сложности сыграв в элите отечественного футбола 249 матчей (4 гола – в РПЛ, 7 – в ФНЛ и 1 – в рамках Кубка России), - отметили в пресс-службе «Акрона».Последние полтора года Ятченко провел в минском «Динамо» и карагандинском «Шахтере».Напомним, на зимнюю паузу «Акрон» ушел на 20-ом из 22 месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В 26 матчах тольяттинцы набрали 22 очка.