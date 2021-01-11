В понедельник, 11 января состоялось оперативное совещание, которое проводил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На заседании был поднят вопрос о предстоящем празднике Крещение Господне и проведении соответствующих ему традиционных ритуалов.Представители регионального МЧС сообщили, что для проведения крещенских купаний толщина льда на водоемах Самарской области соответствует требованиям безопасности.- Толщина льда на Волге в Самаре – 36 см, в Тольятти – 34 см, а в Сызрани – 45 см. Это позволяет безопасно проводить крещенские мероприятия на водоемах, - сообщили представители ГУ МЧС по Самарской области.Купели будут оборудованы по требованиям безопасности, а также освящены. Губернатор поручил главам муниципальных районов, совместно с МЧС, определить места для проведения крещенских ритуалов.- Также необходимо провести разъяснительную беседу с населением, рассказать о правилах безопасности, а также обо всех рисках переохлаждения при погружении в ледяную воду, - отметил Дмитрий Азаров.Напомним, что Крещение Господне традиционно отмечается в ночь на 19 января. В этом году священный праздник выпал на ночь с понедельника на вторник. Отметим, что перед тем, как окунуться в ледяную воду необходимо подготовить свой организм. Категорически нельзя принимать участие в крещенских купаниях маленьким детям и пожилым гражданам без специальной многолетней подготовки. Также не рекомендуется окунаться в купель людям с гипертонией, аритмией, заболеваниями сердца и легких.