В понедельник, 11 января, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств, а также с главами крупных городов региона.На повестке дня был рассмотрен один из самых актуальных вопросов – ликвидация последствий сильного снегопада в Самарской области. Напомним, что в эти выходные на Самару обрушился сильнейший снегопад, который побил многолетний рекорд по количеству выпавших осадков в регионе.Самая серьезная «снежная» нагрузка легла на Самару. Мэр города Елена Лапушкина рассказала, что дороги в городе в целом расчищены, однако на внутридворовых территориях и проездах еще наблюдается снежный коллапс.- 43 организации не справились с задачей по расчистке внутриквартальных проездов и дворов от снега, сейчас составляем протоколы. В основном жалобы от местных жителей наблюдаются в Промышленном районе, - отметила Елена Лапушкина.Городские власти планируют уже сегодня организовать помощь коммунальщикам в лице бригад промышленных предприятий Самары. На данный момент 126 предприятий откликнулись и готовы выделить спецтехнику для расчистки внутриквартальных проездов. Еще 307 частных бригад будут работать на кровлях, в основном там, где есть нависание над пешеходными зонами.- До конца дня необходимо решить все вопросы по этому поводу. Помощь Самаре по контролю управляющих компаний готовы оказать в Государственной жилищной инспекции, - отметил глава региона Дмитрий Азаров.Что касается остальных муниципальных районов губернии, то там также имеются аналогичные проблемы с расчисткой дворов и проездов. Дмитрий Азаров подчеркнул, что главы Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска лично несут ответственность за качество этой работы.- Необходимо в кратчайшие сроки справиться со всеми снежными завалами во дворах и на улицах, так как по прогнозу МЧС, снегопад может повториться уже к концу этой недели, - поставил задачу чиновникам Дмитрий Азаров.