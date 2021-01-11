По словам администрации города, в настоящее время, когда ситуация с коронавирусом остается напряжённой, особенно важно минимизировать контакты между людьми. Наиболее опасным местом является общественный транспорт, поэтому было решено установить в транспорте Самары специальные валидаторы, с помощью которых можно без кондуктора оплатить проезд.- 214 аппаратов для безналичного расчета дополнительно появились в 67 вагонах, задействованных в перевозках по маршрутам № 20 и № 22. Напомним также, что в прошлом году этим оборудованием оснастили трамвайные поезда № 5. То есть весь электротранспорт, закрепленный за вышеуказанными маршрутами, имеет соответствующее салонное оборудование на входах в вагоны, - рассказали в администрации Самары.В этом году работа по установке валидаторов будет продолжена в Самаре. Как рассказали чиновники, аппараты впервые будут установлены в городских троллейбусах.- Планируем смонтировать их в подвижном составе, задействованном в перевозках по маршруту № 13. Процедуры, связанные с документами для закупки, «запустим» уже в январе-феврале, чтобы в августе приступить к установке терминалов. Кроме того, валидаторами укомплектуют 22 троллейбуса, поставка которых ожидается грядущим летом в рамках национального проекта, - пояснил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.Чиновники отмечают, что введение бесконтактных аппаратов для оплаты поезда не влечет за собой сокращения штата кондукторов. Персонал будет продолжать работать в штатном режиме, валидаторы существенно облегчат их работу, особенно в часы-пик, кроме того, несмотря на то, что такие аппараты не новшество для Самары, некоторым пассажирам необходима консультация по правилам пользования.