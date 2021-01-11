Генеральный директор самарской фирмы ООО «РосУниконСтрой» не выплачивал заработную плату своим работникам с мая по декабрь 2020 года. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «полная невыплата заработной платы».- Директор ООО «РосУниконСтрой» не выплатил сотрудникам заработную плату на общую сумму более 950 тысяч рублей, - рассказали в СК по Самарской области.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Следователи отмечают, что целью расследования экономических преступлений является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного гражданам ущерба в виде возвращения денежных средств.