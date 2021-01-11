Приволжское УГМС дали прогноз на ближайшие дни в Самарской области. По прогнозам синоптиков, в регион придут настоящие зимние холода, а к четвергу пойдет снег.12 января, во вторник, в Самаре будет сохраняться переменная облачность, местами пойдет небольшой снег. Температура воздуха днем от -18 до -20 градусов, а местами температура понизиться до -26. Ночью температура будет держаться в пределах -23 градусов мороза.13 января в регионе обещают похолодание, осадков не ожидается. Температура воздуха в Самаре днем будет до -18 градусов, а ночью температура понизиться местами до -32 градусов.14 января, в четверг, в Самаре и области ожидается сильный снегопад, местами даже пройдет метель и порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -11 до -13 градусов днем, а ночью местами по области похолодает до -27 градусов.