Жители Самары обратились к городским властям с вопросом о том, почему в парках за катание на горке нужно платить, причем, даже если катаешься на своей «ватрушке». Чиновники не оставили без внимания этот вопрос и ответили негодующим горожанам.- Деревянные горки, установленные в городских парках, принадлежат коммерческой фирме. Компания их построила и обслуживает, поэтому они и устанавливают стоимость, - объяснили представители МАУ \\"Парки Самары\\".Однако чиновники отметили, что бесплатно пользоваться аттракционом могут некоторые социальные группы жителей города. Билеты на горку выдают в соцслужбе представителям многодетных семей, малоимущим и другим социально незащищенным слоям населения.