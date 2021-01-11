Жительница Тольятти нарушила ПДД 21 раз и накопила штрафов более чем на 22 тысячи рублей. Женщина не спешила погашать задолженность и игнорировала требования и предупреждения судебных приставов.Жительнице Тольятти было вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 21 тысячи рублей, а также был составлен акт описи и ареста принадлежавшего ей автомобиля Toyota.Автомобилистку не обрадовала перспектива лишиться транспортного средства, поэтому она сразу же оплатила штраф и исполнительский сбор на общую сумму 43 тысячи рублей. Если бы женщина этого не сделала, ей авто забрали бы в счет погашения административного долга.