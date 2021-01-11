В Самарской области продолжается вакцинация от коронавируса в 2021 году. Всего за все время в регион поступили более 6 тысяч доз вакцины \\"ГАМ-КОВИД-Вак\\" и 8700 доз ЭпиВакКороны. Первых израсходовано 93,5%, вторых - 90%. Сейчас прививки делают медикам, соцработникам, учителям и воспитателям.Как отметили на оперштабе, 11 января в регион привезли очередную партию вакцины - 4,5 тыс доз. Всего же заявка от области - около миллиона доз, если поставки будут регулярными, в регионе смогут начать вакцинировать и остальное население.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уточнил, что жители ждут массовой вакцинации и задают все больше вопросов о том, как записаться в списки и куда приходить на прививку. И поручил заместителю председателя регправительства Александру Фетисову, который курирует социальный блок, уточнить, могут ли вакцину привезти в область уже в ближайшие недели. Это нужно для того, чтобы скорее провести вакцинацию и снизить заболеваемость.