В Самаре придумают, что делать со справками в школу после болезни, которые необходимо приносить ребенку, если он больше одного дня отсутствовал на занятиях. Это предписывается федеральными санитарными нормами, вступившими в силу 1 января 2020 года. Однако, не всем родителям эта инициатива понравилась. Они переживают, что справки будут требовать всегда, даже если ребенок прогулял занятия по другой причине, не из-за болезни. Или же у него просто болела голова и в больницу обращаться не пришлось.- С одной стороны, если ребенок пропустил школу один день по семейным обстоятельствам – справка не требуется, но если его не было два дня — может быть, это уже заболевание. Тревог здесь много, в первую очередь за здоровье детей, - подчеркнул Дмитрий Азаров.Он также уточнил, что понимает тревоги родителей, которые не хотят лишний раз вести ребенка в больницу в этот сложный эпидемиологический период. Он поручил министрам разработать четкие рекомендации для родителей, чтобы снять все вопросы и двусмысленные толкования. А также придумать механизм дистанционного взаимодействия с поликлиникой.