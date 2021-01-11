На заседании оперативного штаба Самарской области по борьбе с коронавирусом рассказали о заболеваемости вирусными инфекциями и пневмонией в стационарных учреждениях соцзащиты в регионе. По данным министерства соцзащиты, сегодня среди взрослых подопечных заболевших нет, среди детей вирус подкосил четырех подростков. Также болеют 54 сотрудника, но это те, кто находился дома, а не на смене. Среди \\"вахтовиков\\" больных нет.Также стало известно, что комплексный центр \\"Ровесник\\" сейчас работает в режиме обсерватора, 21 учреждение для взрослых работает в режиме полного карантина, а 23 детских учреждения фенкционируют в штатном режиме.Министр Марина Антимонова также рассказала, что сейчас в очередь на вакцинацию записались 951 человек, 142 сотрудника уже получили вакцину от коронавируса.