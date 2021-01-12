В Самарской области на этой неделе будет неустойчивая погода с сильными морозами, которые к выходным немного ослабнут, снова выпадет снег, сообщают в Приволжском УГМС.В первую половину недели установится морозная погода с температурами около -30 градусов. В среду в ночное время возможно до -32 градусов по области. Днем температура воздуха составит от 15 до 20 градусов мороза.Во второй половине недели, ближе к выходным, с выходом очередного черноморского циклона пройдут снегопады разной интенсивности. При этом морозы спадут, ожидается от -10 до -15 градусов.В четверг выпадет снег, местами ожидается метель.