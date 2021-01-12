Хоккеисты самарской команды ЦСК ВВС в понедельник, 11 января, провели свой первый в 2021-м году матч, на выезде встретившись с воскресенским \\"Химиком\\" в регулярном сезоне Высшей лиги.Если для самарцев этот матч стал первым в году, то \\"Химик\\" уже успел сыграть дважды, уступив пензенскому \\"Дизелю\\" и победив казанский \\"Барс\\".Самарцы начали год с поражения, уступив со счетом 1:3. Таким образом, команда прерывает успешную серию - до новогодних праздников ЦСК ВВС добился трех побед подряд.В турнирной таблице ЦСК ВВС занимает 22-е место и на 7 очков отстает от зоны плей-офф.Следующую игру самарская команда проведет 13 января, на выезде встретившись с \\"Рязанью\\".