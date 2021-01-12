Тольяттинская \\"Лада\\" в понедельник, 11 января, начала год выездным матчем с хоккейным клубом \\"Рязань\\" в Высшей лиге.Для \\"Рязани\\" это был уже третий матч в начавшемся году, в двух предыдущих команда уступила казанскому \\"Барсу\\" и пензенскому \\"Дизелю\\".\\"Лада\\" успешно начала год, победив соперников в Рязани со счетом 3:2. Прошедший год тольяттинцы завершили нестабильно, чередуя победы с поражениями. На новогодние праздники \\"Лада\\" ушла после двух проигрышей.В турнирной таблице тольяттинцы располагаются на 20-й строчке, до зоны плей-офф им не хватает трех очков.Свой следующий матч тольяттинцы также проведут на выезде, 13 января в Воскресенске встретившись с \\"Химиком\\".