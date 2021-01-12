В Тольятти произошло ДТП, в котором 37-летняя женщина на «Лада Весте» сбила двух пешеходов. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.По данным полиции, в понедельник вечером женщина ехала по улице Ворошилова и около дома 34 сбила двоих человек, которые переходили дорогу в неположенном месте, при этом в зоне видимости был пешеходный переход.На проезжую часть вышли 63-летний мужчина и 62-летняя женщин. Попав под машину, они получили травмы, с которыми их доставили в больницу. Женщину госпитализировали с травмой головы, мужчину – с повреждением костей таза.Полицейские выясняют причины произошедшего.