В Тольятти произошло ДТП, в котором сбили 15-летнего школьника. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.По данным полиции, в понедельник утром на улице Гидротехнической в автограде легковой автомобиль «Датсун» сбил школьника нар регулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, подросток переходил дорогу на красный свет. За рулем «Датсуна» ехал 26-летний водитель.В результате случившегося школьник получил травму головы, с которой его доставили в больницу. После осмотра и оказания помощи его отправили на домашнее лечение.Полицейские устанавливают причины произошедшего.