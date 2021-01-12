Гандбольная «Лада» начала с победы выступление в групповой фазе Лиги Европы ЕГФ (EHF European League) среди женщин. В первом матче тольяттинки были сильнее соперниц из французского «Нанта». Поединок проходил в Тольятти и завершился со счетом 32:29.- Мы смотрели много игр с участием «Нанта», готовились к сопернику. Немного смутило начало в исполнении нашей команды, не знаю, с чем была связана такая игра – с волнением или чем-то еще. Было много нереализованных моментов: мы не забили девять чистых выходов с вратарем. Но установку на игру девушки выполнили – бежать, поддерживать высокий темп. Я рад, что мы взяли первые два очка, - прокомментировал встречу главный тренер «Лады» Алексей Алексеев.Следующий матч в рамках Лиги Европы тольяттинки проведут в польском Люблине против местной одноименной команды. Игра пройдет 17 января.