Названы сроки, в которые ветку метро в Самаре могут дотянуть до железнодорожного вокзала. Они содержатся в комплексном проекте развития транспорта Самарско-Тольяттинской агломерации, разработанном экспертами «РосдорНИИ». Этот проект специалисты собираются представить на суд губернатора на ближайшем заседании Градостроительного совета региона.Отдельный раздел презентации посвящен развитию метрополитена. Эксперты предлагают три варианта развития метро в Самаре. Минимальный сценарий включает в себя лишь завершение работ на станциях «Алабинская» и «Московская» к 2024 году. Это потребует всего около 500 миллионов рублей. А к 2025 году по минимальному сценарию предполагается достроить станцию «Самарская». Денег на это потребуется больше – 7,7 миллиардов рублей.- Целевой сценарий, который является приоритетным, предполагает заверение строительства оборотных обустройств на станции «Алабинская», завершение всех работ на этой станции и на «Московской» к 2024 году, на что потребуется 1,7 млрд рублей, - говорится в презентации. – А к 2035 году нужно будет достроить станцию «Самарская», на что потребуется 15 миллиардов.Максимальный сценарий предусматривает более серьезные расходы. К 2024 году должны быть достроены «Алабинская» и «Московская» и построена Самарская». Правда, на это нужно будет потратить 7,7 млрд рублей. А к 2035 году по этому сценарию в городе должны будут появиться станции второй линии метрополитена – от ст. «Вокзальная» около железнодорожного вокзала до ст. «Орловская». Стоимость этого строительства эксперты оценили в 55 миллиардов рублей.