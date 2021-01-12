Специалисты Приволжского УГМС рассказали, как долго продержатся морозы в Самарской области.В ближайшие дни по области ожидается от -15 до -32 градусов. Самой холодной, по ожиданиям синоптиков, станет среда, днем температура опустится до -20 градусов, а ночью ожидается ниже 30 градусов мороза.Морозную погоду в регионе формирует арктический воздух, поступающий с северо-восточными потоками из районов Полярного Урала. Мороз ослабеет во второй половине недели с выходом нового черноморского циклона. Холода спадут, но в регион придут метели, снова выпадет снег.Ранее глава Самары Елена Лапушкина раскритиковала уборку снега во дворах города, из-за большого количества снега мусоровозы с трудом могли проехать, чтобы забрать отходы из контейнеров.