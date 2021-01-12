В Самарской области 278 человек заразились коронавирусом за прошедшие сутки. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.В регионе постепенно снижается количество заразившихся, фиксируемых ежедневно. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 34 880 человек. Из них вылечились 32 048 человек, в том числе, 271 - за прошедшие сутки.В регионе пять новых смертельных случаев, всего умерли 713 человек.В целом по стране за сутки 22 934 заразившихся в 85-ти регионах. Всего с начала пандемии заболели порядка 3,4 млн человек.В Самарской области, несмотря на тенденцию к снижению количества заболевших, решено продолжить проверочные мероприятия в местах массового пребывания людей на соответствие установленным ограничениям.