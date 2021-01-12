11 января, в первый день после каникул и отмены дистанционной формы обучения, в школе № 48 на проспекте Кирова в Самаре произошло ЧП. Неизвестный, представившийся «Аллагезом Огурцовым», написал на электронную почту учреждения, что в их здании заложена бомба.— Незамедлительно была проведена эвакуация сотрудников и учеников. На улицу вывели 750 человек, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Никаких взрывных устройств специалисты не нашли.Сейчас по факту ложной информации о минировании возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.