12 января в Кировском районе Самары произошла коммунальная авария на оживленной дороге. Как сообщают очевидцы, прорыв трубы водопровода произошел в поселке Зубчаниновка на пересечении улиц Чекистов и Грибоедова.- Легковые автомобили сразу «садятся» на днище на высокой колее, большегрузы тоже застревают и не могут разъехаться, - пишет в социальных сетях свидетель коммунальной аварии.На опубликованном видео с места событий видно, что карета скорой помощи также не смогла преодолеть образовавшуюся огромную лужу, под которой глубокая колея. В обе стороны движения по улице Чекистов уже образовалась пробка. Те, кто находятся на месте и стали заложниками автомобильного затора на данном участке, рекомендуют искать пути объезда.- Всем рекомендуем объезжать данный участок, кто его прошел - не забыть просушить тормоза после воды, - советуют автомобилисты.Сотрудники РКС сообщили КП-Самара, что уже работают на участке и устраняют коммунальную аварию.