За прошедшие сутки в Самарской области больше всего заразившихся коронавирусом нашли в Тольятти, где 87 заболевших, а также в областной столице, где 75 новых случаев. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.Среди пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией выявили 250 заразившихся коронавирусом. При профосмотрах заражение выявили у 28-ми человек. Всего за сутки 278 новых случаев.За сутки умерли пять человек, среди них четыре женщины в возрасте от 41 до 87 лет, а также 78-летний мужчина. Большинство из них имели сопутствующие заболевания.Всего в регионе с начала пандемии заразились 34 880 человек, из них вылечились 32 048 (271 - за прошедшие сутки), умерли 713 заразившихся.