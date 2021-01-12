Утром 9 января на улице Победы в областной столице произошло ЧП. Возле продуктового магазина скончалась женщина. В социальных сетях пользователи уже успели обвинить во всем представителей торговой точки, которые, по их мнению, не почистили крыльцо, из-за чего несчастная и поскользнулась. На самом деле причины трагедии в другом.— Ей стало плохо, когда она проходила мимо. Она села на крыльцо и вскоре скончалась. Медики уже не смогли ей помочь, — сообщили очевидцы корреспонденту «КП-Самара».В администрации Кировского района отметили, что у жительницы города оторвался тромб во время прогулки с мужем. Скорая помощь зафиксировала этот факт. Халатности с чьей-либо стороны здесь не найдено.