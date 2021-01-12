Защитник «Крыльев Советов» и воспитанник самарского футбола Сергей Божин попал в сферу интересов греческого клуба. В этом уверяет metaratings.ru со ссылкой на источник. Однако какой именно клуб интересуется Божиным, неизвестно.- Спортивный департамент неназванного греческого клуба прорабатывает проект возможного предложения по Божину. При этом контактов с руководством «Крыльев Советов» или стороной игрока пока не было, - цитирует сайт слова источника.При этом глаз на Божина положили не только в Европе, но и в России. Сообщается, что за защитником самарцев следят несколько клубов РПЛ.Напомним, за «КС» Сергей Божин выступал с 2011 по 2017 год, перед началом этого сезона защитник вернулся в Самару. Также он играл за тольяттинскую «Ладу», «Сызрань-2003», воронежский «Факел» и московское «Торпедо».