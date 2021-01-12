Полицейские Самарской области рассказали, что произошло на дорогах Самары в новогодние каникулы. В этом году за 10 дней новогодних каникул в ДТП погибло больше людей по сравнению с началом 2020 года.В ГУ МВД назвали главные причины аварий на дорогах губернии. Одна из самых распространенных – выезд на полосу встречного движения, а также несоблюдение скоростного режима. Также водители часто нарушают правила расположения автосредства на проезжей части, а другие просто невнимательны за рулем.- В начале нового года не последнюю роль в дорожных происшествиях играют и неблагоприятные погодные условия. Некоторые участники движения игнорируют требования безопасности при гололедице и метели, что также является причиной ДТП, - рассказали самарские полицейские.По данным ГУ МВД по Самарской области, в период с 1 по 10 января 2021 года на дорогах региона зафиксировано 58 ДТП, в которых различные травмы получили 92 человека, из которых 11 детей. К сожалению, в авариях в новогодние праздники погибли 9 человек, в том числе 2 маленьких ребенка. Полицейские отметили, что в начале 2020 года было зарегистрировано 67 ДТП, в которых пострадали 97 человек, а 5 человек погибло.- Наибольшее количество ДТП с пострадавшими пришлось на 3, 4 и 5 января. Так, только в воскресенье, 3 января, в результате столкновений транспортных средств из-за выезда на встречную полосу движения, погибли 3 взрослых и 1 ребенок, а 9 человек получили различные повреждения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД.Также в период новогодних праздников инспекторы ГИБДД выявили более 6 тысяч нарушений правил дорожного движения, из которых 162 за управление транспортом в состоянии опьянения. Отметим, что в прошлом году было 245 подобных прецедентов.- В ходе профилактических мероприятий также выявлено 383 факта нарушений правил перевозки детей, 640 нарушений ПДД пешеходами, 278 фактов непредоставления преимущества пешеходам, - отметили сотрудники полиции.