Интеллектуальный клуб \\"Химия слова\\" продолжит работу в Тольятти. В новом сезоне здесь выступят известные популяризаторы науки Ирина Якутенко, Леонид Клейн, Алексей Водовозов. 22 января проект откроет прямая трансляция из Берлина - Ирина Якутенко прочитает лекцию «Генетика и нейробиология безволия: почему одним людям удается легче достигать своих целей, чем другим» на странице Тольяттиазота ВКонтакте. Также посмотреть трансляцию можно будет во Дворце культуры \\"Тольяттиазот\\".- Прошедший год показал, что даже пандемия не может остановить тягу тольяттинцев к собственному развитию и просвещению. В 2021 году мы продолжаем интеллектуальный клуб «Химия слова» с надеждой, что офлайн-лекций с живым, непосредственным общением слушателей с нашими гостями будет большинство, - рассказывает заместитель генерального директора – директор по связям с общественностью АО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко.В планах интеллектуального клуба лекции от филолога Леонида Клейна и интересная лекция от Алексея Водовозова \\"Вакцины как жертвы собственной эффективности\\".Вход на лекции интеллектуального клуба «Химия слова» - бесплатный, по предварительной регистрации на сайте dktoaz.ru, онлайн-лекции проходят на канале Тольяттиазота в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/toaz_official).