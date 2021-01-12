30 июля по материалам УФСБ России по Самарской области в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело в отношении Игоря В. – на тот момент он работал в подразделении по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями одного из самарских отделов полиции.Стража порядка поймали на получении взятки, возбудили уголовное дело, а через несколько месяцев выяснили: в доле, вероятнее всего, были и другие его коллеги, в том числе непосредственный начальник.- В конце декабря 2020 года следователи возбудили еще одно уголовное дело, на сей раз в отношении Александра Г. – он был начальником подразделения, сотрудники которого, по нашим данным, брали деньги с предпринимателя, торговавшего алкоголем без лицензии и сопроводительных документов, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – По нашей информации, деньги Александру передавались через двух посредников, их личности установлены. Общая сумма взятки – 110 тысяч рублей.Александру Г. теперь вменяют «Получение взятки в значительном размере», по данным «Комсомолки», мужчина арестован и уволен из ОВД. Расследование продолжается.