Сотрудники ГИБДД Самары просят откликнуться свидетелей наезда на ребенка на улице Запорожской. По данным полицейских, неизвестный водитель сбил несовершеннолетнюю девочку 2010 года рождения 11 января около 7:10 утра.- Неустановленный водитель двигался по улице Запорожской со стороны улицы Дыбенко в направлении улицы Антонова-Овсеенко. Напротив дома по улице Запорожской, 43 он допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, после чего уехал с места ДТП, - сообщают сотрудники Госавтоинспекции в социальных сетях.Как выяснилось, девочка переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Полицейские просят сообщить об имеющейся информации по телефону дежурной части 373-78-78 или по телефону 8-937-647-32-14 (инспектор по розыску), либо 102, 112.