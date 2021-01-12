В Самаре открылась уникальная инклюзивная мастерская для детей «Второе дыхание». Здесь дети и подростки с инвалидностью могут освоить секреты различных ремесел. Мастерская стала первым проектом НКО «Выше радуги». Идею создания мастерской поддержал Фонд Президентских грантов.- В рамках занятий в мастерской ребята работают с глиной, деревом, тканями, учатся создавать собственные произведения, - рассказала руководитель НКО «Выше радуги» Екатерина Акинцева. – Это очень важно с точки зрения социализации – дети и подростки с инвалидностью с помощью занятий в мастерской вышли из социальной изоляции, погрузились в пространство общения и творчества, начали работать в команде, и из опекаемых и беспомощных существ превратились в мастеров, чья жизнь наполнена движением и смыслом. Отсюда и название проекта - «Второе дыхание».Первые четыре месяца занятия проходили в мастерских различных самарских мастеров. За это время ребятишки познакомились с разными направлениями декоративно-прикладного творчества. А недавно у проекта появилась собственная мастерская. Она расположена на ул.22 Партсъезда 40а. Здесь уже закуплено оборудование и инструменты. Постоянными посетителями мастерской стали 40 детей и подростков в возрасте от 7 до 16 лет с различными формами инвалидности. Мастерская работает на некоммерческой основе.- В планах организации – создание развивающего Центра для детей и подростков с инвалидностью, где для каждого ребенка будет выбран свой образовательный и реабилитационный маршрут. Центр будет работать в режиме дневного пансиона. Основная задача Центра - вытянуть детей из инвалидности и научить жить полноценной и интересной жизнью, - объяснила Екатерина Акинцева.