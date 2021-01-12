В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильных морозов. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС. Ночью 13 января местами по области ожидается похолодание до -33 градусов. В МЧС советуют жителям региона как можно меньше находиться на открытом воздухе.На улицу рекомендуется выходить одевшись как можно теплее, лучше сразу два свитера под пальто или куртку, не носить металлических украшений, не смазывать кожу увлажняющими средствами. Нельзя выходить на улицу голодным - организму может понадобиться энергия, чтобы согреться. Курить и пить спиртные напитки на морозе не рекомендуется.При обморожении пальцев рук и ног нужно постепенно отогревать их в едва теплой воде, постепенно увеличивая ее температуру. Нужно обеспечить неподвижность обмороженных участков, поскольку кровеносные сосуды становятся в них очень хрупкими.Ранее синоптики рассказали, как долго в Самарской области продержится мороз.