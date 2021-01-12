В этом году прокуратура РФ отмечает 299-летие со дня существования. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, совместно с главным федеральным инспектором по региону Юрием Рожиным, спикером Губдумы Геннадием Котельниковым, а также с председателем Самарского областного суда Вадимом Кудиновым и руководителями правоохранительных и контрольно-надзорных органов, приехали в областную прокуратуру и поздравили кадровый состав и ветеранов ведомства с праздником.- Прокуратура Самары стоит на защите законности и правопорядка. Ежедневно они исполняют свой долг и охраняют правовые устои нашего государства, - отметил Дмитрий Азаров.Глава региона поблагодарил сотрудников прокуратуры за организацию надзорного сопровождения реализации национальных проектов Самарской области.Дмитрий Азаров отметил, что именно прокуроры контролировали качество возведения объектов, ремонта улично-дорожной сети и благоустройства общественных пространств.Также областная прокуратура не оставила без внимания и проблемы обманутых дольщиков. В 2020 году из реестра, благодаря работе слаженной команды, были исключены 16 проблемных долгостроев.- Я каждый год я благодарю сотрудников прокуратуры за внимание к этому вопросу. Даже в те времена, когда ослабевало внимание органов государственной власти, региональной власти к этому вопросу, прокуратура эту работу вела всегда. Но таких результатов, которых мы достигли с вами в 2020 году, не было, – подчеркнул губернатор.На торжественном мероприятии также были награждены сотрудники прокуратуры, отличившиеся на службе в 2020 году. Благодарственными письмами, почетными грамотами, нагрудными знаками были отмечены несколько десятков членов кадрового состава ведомства.